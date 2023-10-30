دوري نجوم العراق.. الصقور تعود بثلاث نقاط ثمينة من نفط الوسط

شفق نيوز / فاز فريق القوة الجوية لكرة القدم، يوم الاثنين، على مضيفه فريق نادي نفط الوسط بنتيجة 1-0 في مباريات الجولة الثانية لدوري المحترفين "نجوم العراق".

وجرت المباراة في الساعة السابعة مساءً على ملعب النجف الدولي.

انتهى الشوط الأول بتقدم القوة الجوية، بهدف دون مقابل جاء عن طريق اللاعب سعد عبد الأمير، في الدقيقة 36.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى صافرة الحكم معلناً عن نهاية اللقاء، بفوز القوة الجوية وكسبه النقاط الثلاث.