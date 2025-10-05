دوري نجوم العراق.. "الصقور" تحسم الديربي لصالحها وفوز مهم للميناء على النجف

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

حسم فريق القوة الجوية ديربي العاصمة بغداد لصالحه بعد تحقيق الفوز على فريق الزوراء، فيما تغلب فريق الميناء على النجف، مساء اليوم الأحد، في ختام الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة القوة الجوية والزوراء على المدينة في بغداد عند الساعة الـ8:30 مساءً وانتهت لصالح الجوية بنتيجة 2-0.

وسجل القوة الجوية هدفه الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب محمد جواد في الدقيقة 5، وفي الشوط الثاني سجل الجوية هدفه الثاني عن طريق هيثم جويني في الدقيقة 62.

وضمن المنافسات ذاتها حقق فريق الميناء فوزاً مهماً على ضيفه النجف بنتيجة 4-2.

وجرت المباراة في التوقيت نفسه، على ملعب الفيحاء في محافظة البصرة.

وسجل الميناء هدفه الأول في الدقيقة 6 عن طريق مسلم موسى، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب مهند عبد الرحيم.

وجاء هدف الميناء الثالث في الدقيقة 25 عن طريق اللاعب أحمد محمود، قبل أن يضيف مهند عبد الرحيم هدفاً رابعاً للميناء في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

وقلّص النجف النتيجة في الدقيقة 90+1عن طريق اللاعب جاتوش بانوم، قبل أن يضيف ثاني أهدافه في الدقيقة 90+5 عن طريق نسيم صيود.