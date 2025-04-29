دوري نجوم العراق ..الصراع على الصدارة يشتعل والزوراء بالمقدمة بعد انتهاء الجولة الـ 30

شفق نيوز/ تصدر فريق الزوراء ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الـ 30 برصيد 64 نقطة يلاحقه فريق الشرطة بالمركز الثاني برصيد 62 نقطة، ثم زاخو بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة، يليه الطلبة بالمركز الرابع برصيد 49 نقطة، وحل القوة الجوية بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة.

وجاء القاسم بالمركز السادس برصيد 45 نقطة، ثم فريق دهوك بالمركز السابع برصيد 44 نقطة، يليه نفط ميسان بالمركز الثامن برصيد 43 نقطة، ثم الكرمة بالمركز التاسع بنفس رصيد نفط ميسان لكن بفارق المواجهات المباشرة.

وحل الكهرباء بالمركز العاشر برصيد 40 نقطة، وجاء فريق النفط بالمركز الـ 11 بنفس رصيد الكهرباء لكن بفارق المواجهات، ثم فريق نوروز بالمركز الـ 12 برصيد 39 نقطة ، يليه الكرخ بالمركز الـ 13 بنفس رصيد نوروز لكن بفارق المواجهات، ثم فريق النجف بالمركز الـ14 برصيد 36 نقطة.

وجاء فريق أربيل بالمركز الـ15 برصيد 35 نقطة، ثم فريق الميناء بالمركز الـ16 برصيد 31 نقطة ، يليه فريق ديالى بالمركز الـ 17 برصيد 28 نقطة ، ثم نفط البصرة بالمركز الـ 18 برصيد 24 نقطة، وحل كربلاء بالمركز الـ19 برصيد 22 نقطة ، وأخيرا فريق الحدود المركز الـ 20 في رصيد 17 نقطة .