دوري نجوم العراق.. الشرطة يواجه الكرخ بغيابات مؤثرة في انطلاق الجولة السابعة

شفق نيوز- بغداد

يفتتح فريقا الشرطة والكرخ الكرويان، يوم الخميس، منافسات الجولة السابعة من دوري نجوم العراق لكرة القدم في العاصمة بغداد، بعد توقف استمر لقرابة الثلاثة أسابيع.

ويستضيف الشرطة على ملعبه فريق والكرخ عند الساعة الخامسة عصراً.

وقال مدير فريق الشرطة هاشم رضا، لوكالة شفق نيوز، إن المباراة ستشهد غيابات مؤثرة للاعبين أمير صباح، وبسام شاكر، وسالم أحمد، وعبد المجيد أبو بكر، بسبب الإصابات.

وبين أن "هناك خيارات أخرى للمدرب مؤمن سليمان لتعويض النقص الحاصل وسنسعى للخروج بالنقاط الثلاث والعودة لسكة الانتصارات بعد فقدان نقاط مهمة في جولات سابقة".

وتصدر فريق أربيل القائمة بعد انتهاء الجولة السادسة برصيد 16 نقطة، يليه فريق ديالى برصيد 13 نقطة، ثم القوة الجوية ثالثاً بنفس رصيد ديالى لكن بفارق المواجهات، وفي المركز الرابع حل فريق الشرطة بـ12 نقطة.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إيقاف منافسات دوري نجوم العراق مؤقتاً لإتاحة المجال أمام المنتخب العراقي للدخول في معسكر تدريبي تحضيري قبل ملاقاة المنتخب الإماراتي في مباراتي الذهاب والإياب.