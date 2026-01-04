دوري نجوم العراق.. الشرطة يهزم زاخو ودهوك يتجاوز أمانة بغداد

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الشرطة فوزاً مهماً على ضيفه زاخو، فيما تمكن دهوك من تجاوز أمانة بغداد، في مباراتين أُقيمتا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

ففي المباراة الأولى، التي انطلقت عند الساعة 6:30 مساءً على ملعب الشرطة الجديد، فاز فريق الشرطة على زاخو بهدفٍ دون مقابل، في أول مباراة تُقام على الملعب بعد إعادة تشييده.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدفٍ وحيد سجله اللاعب محمد داود في الدقيقة الثامنة، وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى أطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع الشرطة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد زاخو عند 15 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، التي جرت على ملعب دهوك الدولي، فاز دهوك على ضيفه أمانة بغداد بهدفٍ دون رد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن يسجل دهوك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب بيتر كوركيس.

ورفع دهوك رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما تجمد رصيد أمانة بغداد عند 15 نقطة في المركز العاشر.

وشهدت المباراة طرد لاعب دهوك منتظر محمد في الدقيقة 90 لتعدد البطاقات، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.