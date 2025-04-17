دوري نجوم العراق .. الشرطة يخطف فوزاً ثميناً من الميناء بعشرة لاعبين

شفق نيوز/ حقق فريق الشرطة، اليوم الخميس، فوزاً ثميناً بعشرة لاعبين على مضيفه فريق الميناء بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.وجرت المباراة في ملعب الميناء عند الساعة السابعة والنصف مساءً .وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه في الدقيقة 80 حيث سجل مدافع الميناء حيدر سالم هدفا معاكس ضد فريقه بعد ان ارتطمت الكرة بقدمه من تمريرة لاعب الشرطة بسام شاكر لتدخل بمرمى فريقه بالخطأ .وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 59 بالمركز الاول، وتجمد رصيد الميناء عند النقطة 28 بالمركز 16 .وشهد اللقاء طرد لاعب ايوب مودن في الدقيقة 45+2 من الشوط الاول لتراكم البطاقات ليكمل الشرطة المباراة بعشرة لاعبين حتى نهاية المباراة .