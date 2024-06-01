دوري نجوم العراق.. الشرطة يحلق بالصدارة وتنافس حاد بين الفرق المذيلة للترتيب

شفق نيوز/ انفرد فريق الشرطة بالصدارة برصيد 73 نقطة بعد اختتام الجولة الـ 32 لدوري نجوم العراق لكرة القدم مستفيدا من خسارة منافسه القوة الجوية امام نوروز الذي احتفظ بالمركز الثاني رغم الخسارة برصيد 66 نقطة.

وجاء الزوراء ثالثاً برصيد 63 نقطة بعد سلسلة انتصارات حققها عقب تسلم عصام حمد قيادة الفريق خلفا للمصري حسان البدري، في حين قفز النجف الى المركز الرابع برصيد 56 نقطة مستفيدا من فوزه على زاخو في مباراة فض الشراكة على المركز الرابع ليتراجع زاخو للمركز الخامس برصيد 55 نقطة.

وحل فريق دهوك بالمركز السادس برصيد 49 نقطة، ثم نوروز سابعاً برصيد 48 نقطة، ثم النفط ثامناً برصيد 43 نقطة، ويأتي خلفه الحدود تاسعا برصيد 42 نقطة، ثم الطلبة عاشرا برصيد 41 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

وحل نفط ميسان بالمركز الـ 11 برصيد 39، والكهرباء بالمركز الـ 12 برصيد 34 نقطة، يليه الميناء بالمركز الـ 13 برصيد 34 نقطة بنفس رصيد الكهرباء لكن بفارق الأهداف، ثم اربيل بالمركز الـ 14 برصيد 32 نقطة، بعده كربلاء بالمركز الـ 15 برصيد 32 نقطة.

وفي المراكز الخمسة الأخيرة، جاء الكرخ بالمركز الـ 16 برصيد 31 نقطة، يليه نفط البصرة بالمركز الـ 17 برصيد 28 نقطة، ثم القاسم بالمركز الـ 18 برصيد 25 نقطة، يليه أمانة بغداد بالمركز الـ 19 برصيد 22، واخيرا نفط الوسط بالمركز الـ 20 برصيد 15 نقطة.