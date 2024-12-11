دوري نجوم العراق.. الشرطة يحقق فوزاً قاتلاً على الكرخ

شفق نيوز/ خطف فريق الشرطة ثلاث نقاط صعبة من مضيفه الكرخ، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الخامسة مساءً وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرخ بهدف دون رد للشرطة جاء الهدف في الدقيقة 37 عن طريق اللاعب كريست ميرفيلز.

وأدرك الشرطة التعادل في الشوط الثاني في الدقيقة 67 عن طريق المحترف لوكاس سانتوس، وفي الثواني الأخيرة من نهاية اللقاء سجل الشرطة هدفاً قاتلاً من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب سجاد جاسم في الدقيقة 90+14.

وشهد اللقاء طرد لاعب الكرخ البرازيلي كارلوس كايو بعد إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في الدقيقة 90+15.

وبهذه النتيجة رفع الشرطة رصيده للنقطة 17 بالمركز الرابع وتجمد رصيد الكرخ رصيده عند النقطة 11 بالمركز 14.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من الحكم اللبناني الدولي محمد عيسى حكم ساحة، يساعده كرار عباس حكماً أولاً، وسفين قادر حكماً ثانياً، ومهند مناف حكماً رابعاً، ومحمد سلمان حكم "VAR".