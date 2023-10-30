دوري نجوم العراق .. الشرطة يحقق الفوز على كربلاء والزوراء يتعادل مع نفط ميسان

شفق نيوز/ جرت اليوم الاثنين مباراتان عند الساعة التاسعة والنصف مساءً من منافسات الجولة الثانية لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وفاز فريق نادي الشرطة على ضيفه فريق نادي كربلاء بوقت قاتل بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت المباراة على ملعب الزوراء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل كربلاء هدفه في الدقيقة 60 عن طريق اللاعب مصطفى راضي، وفي الشوط الثاني تمكن الشرطة من تعديل النتيجة في الدقيقة 84 عن طريق اللاعب محمد مزهر، وقبل نهاية المباراة جاء هدف الفوز القاتل للشرطة عن طريق مهند علي بالدقيقة 90+8.

وفي المباراة الثانية؛ تعادل فريق نادي نفط ميسان مع فريق نادي الزوراء بنتيجة 1-1 ، وجرت المباراة على ملعب البصرة الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نفط ميسان بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة الرابعة عن طريق لاعب الزوراء مصطفى ناظم بالخطأ وبهدف عكسي في مرمى فريقه.

وفي الشوط الثاني جاء هدف التعديل للزوراء من ركلة جزاء جاء منها هدف التعديل في الدقيقة 77 عن طريق المحترف كولينز اوباري.

واضاع حسن عبد الكريم ركلة جزاء للزوراء بعد ان اخفق في تنفيذها في الدقيقة 20.