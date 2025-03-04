دوري نجوم العراق.. الشرطة يحسم ديربي العاصمة على حساب الطلبة

شفق نيوز/ اختتمت منافسات الجولة 22 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بفوز فريق الشرطة على مضيفه فريق الطلبة بنتيجة 2-0 في لقاء ديربي العاصمة بغداد.

جرت المباراة على ملعب المدينة الدولي عند الساعة 10:30 مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل سجل عن طريق اللاعب مهند علي في الدقيقة 45+3 ، وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثاني من ركلة جزاء سجلها محمود المواس قبل نهاية اللقاء في الدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 41 بالمركز الثالث وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 34 بالمركز السادس