دوري نجوم العراق.. الشرطة يحسم اللقب وصراع محتدم على المراكز الاخيرة

شفق نيوز/ حسم فريق الشرطة، حصوله على المركز الأول قبل انتهاء دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024 -2025 بجولتين، برصيد 83 نقطة، ليكون بهذا قد توج باللقب للمرة الرابعة على التوالي.

وجاء حسمه للتتويج بعد فضه الشراكة مع ملاحقه فريق الزوراء الذي تعرض لنتائج سلبية غير متوقعة في الجولات الأخيرة ليحل بمركز الوصافة برصيد 74 نقطة، بينما جاء فريق زاخو بالمركز الثالث برصيد 67 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الرابع برصيد 60 نقطة ، يليه القوة الجوية بالمركز الخامس برصيد 57 نقطة، ثم فريق الكرمة بالمركز السادس برصيد 55 نقطة.

وحل فريق دهوك بالمركز السابع برصيد 54 نقطة، وجاء فريق النفط بالمركز الثامن برصيد 53 نقطة، ثم القاسم بالمركز التاسع برصيد 51 نقطة، وحل فريق نوروز بالمركز العاشر برصيد 49 نقطة، فيما جاء نفط ميسان بالمركز الـ 11 برصيد 48 نقطة، ثم أربيل بالمركز الـ12 برصيد 47 نقطة.

وكذلك حل الكهرباء بالمركز الـ 13 برصيد 45 نقطة، فيما جاء فريق الكرخ بالمركز الـ14 برصيد 43 نقطة، وبنفس رصيد الكرخ جاء النجف بالمركز الـ 15 لكن بفارق المواجهات، ثم الميناء بالمركز الـ 16 برصيد 40 نقطة، يليه ديالى بنفس رصيد الميناء لكن بفارق المواجهات المباشرة، ثم فريق نفط البصرة بالمركز الـ 18 برصيد 29 نقطة، وجاء الحدود بالمركز الـ 19 برصيد 23 نقطة، وأخيرا فريق كربلاء بالمركز الـ 20 برصيد 22 نقطة.