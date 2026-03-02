دوري نجوم العراق.. الشرطة يتغلب على الكهرباء وديربي كوردستان يبتسم لنوروز

شفق نيوز- بغداد/ دهوك

فاز فريق الشرطة على ضيفه الكهرباء، كما تغلب نوروز على مضيفه دهوك، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب نادي الشرطة في بغداد عند 9:00 مساءً وانتهت لصالح الشرطة بنتيجة 2-0.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الشرطة بهدف واحد سجله اللاعب أحمد فرحان في الدقيقة 36.

‏وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثاني عن طريق محمود المواس في الدقيقة 81.

‏وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 44 بالمركز الثاني.

وفي إطار المنافسات ذاتها، احتضن ملعب دهوك مواجهة ديربي كوردستان التي جمعت بين فريقي دهوك ونوروز، حيث فاز فريق نوروز على مضيفه فريق دهوك بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وفي الشوط الثاني سجل دهوك هدفه في الدقيقة 55 عن طريق محمد داود، وتمكن نوروز من تعديل النتيجة في الدقيقة 81 عن طريق نيتو اكارا، ومن ركلة جزاء جاء الهدف الثاني لنوروز نفذها بنجاح مروان حسين في وقت قاتل عند الدقيقة 90+3.

وبهذا الفوز رفع نوروز رصيده للنقطة 25 بالمركز 12، وتجمد رصيد دهوك عند النقطة 27 بالمركز 11.