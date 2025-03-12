دوري نجوم العراق.. الزوراء يكرم وفادة أربيل برباعية نظيفة والميناء والنجف "حبايب"

شفق نيوز/ حقق فريق الزوراء فوزاً كبيراً على ضيفه أربيل، فيما تعادل فريقا النجف والميناء، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة والربع مساءً وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 4-0.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون رد لأربيل، جاء الهدف عن طريق عزيز شتيوي في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني سجل الزوراء ثلاثة أهداف عن طريق رعد كاظم في الدقيقة 49، وعلي محسن في الدقيقة 77، والمحترف إبراهيم توميو بالدقيقة 87.

وبهذه النتيجة تصدر الزوراء مؤقتاً برصيد 49 نقطة، بينما تجمد رصيد أربيل عند النقطة 32 بالمركز العاشر.

وفي المباراة الثانية التي جرت ضمن المنافسات وبنفس التوقيت، تعادل فريق الميناء مع ضيفه النجف إيجابياً بنتيجة 1-1، وجرت على ملعب الفيحاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل للنجف، جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح قائد الفريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة الخامسة.

وفي الشوط الثاني، سجل النجف هدف التعديل عن طريق محمد قاسم في الدقيقة 58.

وبهذه النتيجة رفع النجف رصيده للنقطة 30 بالمركز 11، كما رفع الميناء رصيده للنقطة 25 بالمركز 16.

وكانت لجنة المسابقات قررت تأجيل مباراة ديالى ودهوك التي كان من المقرر إقامتها اليوم، بسبب ارتباط فريق دهوك بالمشاركة في بطولة كأس الخليج للأندية.