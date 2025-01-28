دوري نجوم العراق.. الزوراء يفوز على نفط ميسان ويتمسك بالصدارة

شفق نيوز/ تمسك فريق الزوراء بالصدارة بعد تحقيقه فوزاً صعباً على ضيفه فريق نفط ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة الخامسة مساءً على ملعب نادي الزوراء، وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها بنجاح حسن عبد الكريم في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 35 بالمركز الأول، وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 23 بالمركز الحادي عشر.