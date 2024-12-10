دوري نجوم العراق.. الزوراء يخطف ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على كربلاء

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على مضيفه فريق كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل جاء الهدف أول 30 ثانية من المباراة عن طريق اللاعب كرار نبيل.

وفي الشوط الثاني سجل كربلاء هدف التعديل عن طريق مصطفى راضي بالدقيقة 67، وعاد الزوراء ليسجل هدف التقدم الثاني عن طريق ميثم جبار في الدقيقة 84، وتلاه بالثالث في الدقيقة 90+1 عن طريق عزيز شتيوري.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 19 متساوياً مع زاخو بالمركز الأول مؤقتاً، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 14 بالمركز 12.

وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من محمد طارق حكم ساحة، وكرار عبد الكريم مساعد أول، ومحمد جاسب مساعد ثاني، وحامد طالب حكم رابع، وأحمد عسكر حكم "VAR".