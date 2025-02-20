دوري نجوم العراق.. الزوراء يحقق فوزاً صعباً على كربلاء

شفق نيوز/ حقق ‏فريق الزوراء فوزاً صعباً على ضيفه فريق كربلاء، مساء اليوم الخميس، في ختام الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت المباراة على ملعب نادي الزوراء عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدفه في الدقيقة 52 عبر المحترف إبراهيم توميو.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 40 بالمركز الثاني، وتجمد رصيد كربلاء عند النقطة 15 بالمركز 18.

وشهد اللقاء طرد مباشر للاعب كربلاء أوس محمد في الدقيقة 30 لتعمده اللعب الخطر ضد لاعب الزوراء، ليكمل كربلاء المباراة بعشرة لاعبين.