دوري نجوم العراق.. الزوراء يحقق فوزاً صعباً على الحدود ويحتفظ بالصدارة

شفق نيوز/ فاز فريق الزوراء على ضيفه فريق الحدود، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الزوراء عند الساعة 7:30 مساءً، وانتهت لصالح "النوارس" بنتيجة 3-2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدف دون مقابل للحدود، جاء الهدف في الدقيقة 38 عن طريق اللاعب كرار نبيل.

وفي الشوط الثاني سجل الحدود هدف التعديل في الدقيقة 52 عن طريق ديكوستا، وتمكن الزوراء من تعزيز النتيجة من هدف معاكس لمدافع الحدود سيف كريم في الدقيقة 67، وأدرك الحدود التعادل عن طريق أحمد السروري بوقت صعب عند الدقيقة 90، وفي الدقيقة 90+3 سجل إبراهيم توميو الهدف الثالث القاتل للزوراء.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 31 ليقفز للصدارة مجدداً، وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 6 بالمركز 19.

وشهد اللقاء طرد لاعب الزوراء عزيز شتيوي في الدقيقة 82 لتعمده اللعب الخطر ضد لاعب الخصم ليكمل الزوراء المباراة بعشرة لاعبين.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من علي حسين علي حكم ساحة، وحيدر عبد الحسن مساعد أول، وصفد صباح مساعد ثاني، ومحمد كامل حكم رابع، ومحمد طارق حكم VAR.