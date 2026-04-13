دوري نجوم العراق.. الزوراء يحسم الديربي أمام الشرطة ونوروز يكتسح الميناء

انطلقت منافسات الجولة 28 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، بثلاث مباريات في توقيت واحد (الخامسة عصراً).

وفي ديربي العاصمة، حسم فريق الزوراء النتيجة لصالحه بعد تحقيقه الفوز على الشرطة في مباراة كبيرة جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي، عصراً بحضور جماهيري واسع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزوراء بهدفين دون مقابل للشرطة، حيث سجّل الهدفين هيران احمد في الدقيقتين 22- 28.

وفي الشوط الثاني، سجّل الشرطة هدف التقليص من ركلة جزاء نفذها بنجاح عن ليونيل اتيبا في الدقيقة 70.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق نوروز فوزاً كبيراً على ضيفه فريق الميناء بنتيجة 4-1، وجرت المباراة على ملعب نوروز في السليمانية.

انتهى الشوط الأول، بتقدم نوروز بهدفين دون مقابل للميناء، وجاء الهدف الأول عبر اللاعب محمد رضا جليل في الدقيقة 16، وأضاف مروان حسين الهدف الثاني في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، سجّل نوروز هدفه الرابع في الدقيقة 80 عن طريق مروان حسين، بينما أضاف لاعب نوروز كلاوديو اوليفيرا هدفا رابعاً لفريقه، وقلّص الميناء النتيجة بنسجيل هدف وحيد عن طريق مصطفى راضي في الدقيقة 90+1.

وتعادل نفط ميسان في المباراة الثانية مع ضيفه الموصل بهدف واحد لكل منهما، حيث جرت المباراة في التوقيت ذاته على ملعب ميسان الأولمبي.

‏وانتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكل منهما، حيث سجّل نفط ميسان أولاً عن طريق ديمي داودا في الدقيقة 36، وتمكن الموصل من تعديل النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علاء الدين الدالي في الدقيقة 45+9، وبقت نتيجة الشوط الثاني على حالها حتى نهاية اللقاء.