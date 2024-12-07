دوري نجوم العراق .. الحدود يحقق الانتصار الاول له على حساب مضيفه نوروز

شفق نيوز/ حصد فريق الحدود أول ثلاث نقاط بتحقيقه الفوز على مضيفه فريق نوروز، يوم السبت، بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

جرت المباراة عند الساعة الـ 2:00 بعد الظهر على ملعب السليمانية .

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الحدود بهدف دون مقابل لنوروز جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب المحترف رومالد داكوستا في الدقيقة الـ 15 .

وفي الشوط الثاني أضاف الحدود هدفه الثاني عن طريق محمد سويد في الدقيقة الـ 58 ، وتمكن نوروز من تقليص النتيجة في الدقيقة الـ 61 عن طريق اللاعب عباس ياسين.

وبهذه النتيجة حقق الحدود اول ثلاث نقاط له بالمركز الـ 20 وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 8 بالمركز الـ 17.

أدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من حكم ساحة ، يوسف سعيد حكم اول ، حسنين رافل حكماً اولاً ، واكرم اسماعيل حكماً ثانيا، وليث فرحان حكما رابعا ، ومهند مناف حكم "VAR".