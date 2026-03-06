دوري نجوم العراق.. الجوية يحسمها في الـ90 والكرخ يتجاوز النفط

شفق نيوز- بغداد

تمسك فريق القوة الجوية بصدارة دوري نجوم العراق بعدما حقق، مساء الجمعة، فوزاً مثيراً على مضيفه الغراف بنتيجة 2-1، فيما تمكن الكرخ من تجاوز النفط بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين.

وجرت مباراة القوة الجوية والغراف على ملعب الناصرية الأولمبي عند الساعة 11:15 ليلاً، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، قبل أن ترتفع وتيرة الإثارة في الشوط الثاني.

وافتتح القوة الجوية التسجيل في الدقيقة 55 عبر محمد جواد الذي هز الشباك بضربة رأس جميلة، لكن الغراف عاد إلى أجواء المباراة بعدما أدرك التعادل عن طريق حسن داخل في الدقيقة 74، عقب ضغط متواصل ومحاولات عدة على المرمى.

وفي الوقت الذي بدت فيه المباراة متجهة إلى التعادل، خطف القوة الجوية هدف الفوز القاتل في الدقيقة 90 بواسطة وكاع رمضان، ليحصد ثلاث نقاط ثمينة أبقته في القمة.

وبهذا الفوز، رفع القوة الجوية رصيده إلى 49 نقطة متمسكاً بالصدارة، فيما تجمد رصيد الغراف عند 29 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها، حقق الكرخ فوزاً مهماً على مضيفه النفط بهدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم بالتوقيت ذاته على ملعب الكابتن شرار حيدر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن ينجح الكرخ في تسجيل هدفه الوحيد خلال الشوط الثاني عبر صهيب رعد في الدقيقة 59.

ورفع الكرخ رصيده إلى 37 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، بينما بقي النفط عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر.