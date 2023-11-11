دوري نجوم العراق.. الجوية يتمسك بالصدارة وأمانة بغداد يفوز على نفط ميسان

شفق نيوز/ تمكن فريقا القوة الجوية وأمانة بغداد من تحقيق الفوز، يوم السبت، على فريقي الكرخ ونفط ميسان ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق.

والتقى فريقا القوة الجوية ومضيفه الكرخ على ملعب الأخير، في الساعة الثالثة عصراً، وانتهت المباراة بنتيجة 1-0 لصالح الجوية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم "الصقور" بهدف دون مقابل سجله أيمن حسين في الدقيقة 28، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

فيما ضيّف نادي نفط ميسان فريق أمانة بغداد على ملعب الكوت الأولمبي في الساعة الثالثة أيضاً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أمانة بغداد بهدف دون مقابل جاء في الدقيقة 16 عن طريق كرار علي بري، وظلت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية اللقاء.