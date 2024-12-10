دوري نجوم العراق.. التعادل ينهي لقاء الميناء والقاسم

شفق نيوز/ تعادل فريق القاسم مع ضيفه فريق الميناء من دون أهداف في انطلاق منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الكوت الاولمبي عند 2:30 عصر اليوم الثلاثاء.

‏ورفع الميناء رصيده للنقطة 12 بالمركز 13 بينما رفع القاسم رصيده للنقطة 12 بالمركز 14 .

وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من اياد زاحم حكم ساحة، وامير ناجح مساعداً أولاً وجمال الدين حمدي مساعداً ثانياً وحيدر عدوان حكماً رابعاً ومحمد صلاح حكم "VAR".