دوري نجوم العراق.. التعادل ينهي لقاء الميناء والقاسم

دوري نجوم العراق.. التعادل ينهي لقاء الميناء والقاسم
2024-12-10T13:39:01+00:00

شفق نيوز/ تعادل فريق القاسم مع ضيفه فريق الميناء من دون أهداف في انطلاق منافسات الجولة 11 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الكوت الاولمبي عند 2:30 عصر اليوم الثلاثاء.

‏ورفع الميناء رصيده للنقطة 12 بالمركز 13 بينما رفع القاسم رصيده للنقطة 12 بالمركز 14 .

وأدار اللقاء طاقم تحكيمي مؤلف من اياد زاحم حكم ساحة، وامير ناجح مساعداً أولاً وجمال الدين حمدي مساعداً ثانياً وحيدر عدوان حكماً  رابعاً ومحمد صلاح حكم "VAR".

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