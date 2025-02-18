دوري نجوم العراق.. التعادل السلبي ينهي لقاء نفط البصرة وضيفه البغدادي

شفق نيوز/ تعادل فريق النفط مع مضيفه نفط البصرة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة عند الساعة السابعة والنصف مساءً، وانتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع فريق النفط رصيده للنقطة 29 بالمركز الثامن، ورفع نفط البصرة رصيده للنقطة 21 بالمركز 16.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أكد في وقت سابق اليوم، التوصل إلى اتفاقٍ يمنح ترخيصاً مؤقتاً يسمح باستمرار تقنية الـVAR خلال الجولة الحالية فقط، داعياً إلى إنهاء الأزمة المالية من قبل شبكة الإعلام العراقي.