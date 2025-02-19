دوري نجوم العراق.. التعادل السلبي ينهي لقاء الميناء والقاسم

شفق نيوز/ تعادل ‏فريق الميناء مع ضيفه القاسم سلباً، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة على ملعب الفيحاء في البصرة عند الساعة الخامسة مساءً.

‏وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 32 بالمركز السابع، ورفع فريق الميناء رصيده للنقطة 21 بالمركز 16.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد طارق حكم وسط، وأحمد نعيم مساعد أول، ووليد كامل مساعد ثاني، وحامد طالب حكم رابع، وعلي سالم حكم VAR.