دوري نجوم العراق.. التعادل السلبي ينهي لقاء الطلبة مع النفط

شفق نيوز- الأنبار

تعادل فريق الطلبة مع ضيفه النفط سلباً، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباراة عند الساعة الثالثة عصراً على ملعب الرمادي الذي يعد الملعب الافتراضي لفريق الطلبة.

وألغى حكم اللقاء محمد طارق هدفاً للنفط سجله اللاعب وليد كريم في الدقيقة 41 من الشرط الأول لوجود لمس باليد، قبل أن يطلق صافرته معلناً انتهاء المباراة بالتعادل من دون أهداف.

وبهذه النتيجة رفع فريق الطلبة رصيده للنقطة 48 بالمركز الرابع، كما رفع فريق النفط رصيده للنقطة 33 بالمركز 11.