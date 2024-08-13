دوري كرة الطائرة للشابات.. "طق طق" ودربنديخان يتأهلان إلى نصف النهائي

شفق نيوز/ جرت، اليوم الثلاثاء، مباراتان ضمن منافسات ربع النهائي المؤهل للدور النصف النهائي لبطولة الدوري العراقي للشابات للكرة الطائرة.

وفي مباراة ماراثونية حققنَّ شابات فريق طق طق انتصاراً مثيراً على حساب شابات فريق أفروديت بثلاثة أشواط لأثنين ليتأهلن للدور النصف النهائي للبطولة.

وفي ثاني مواجهات ربع النهائي للشابات تجاوز فريق شابات دربنديخان منافسه فريق شابات الأرمني بثلاثة أشواط دون مقابل ليضمن الوصول الى النصف النهائي.