دوري كرة الصالات.. 5 انتصارات في الجولة 16

شفق نيوز/ حققت فرق الشرقية وأمانة بغداد ومصافي الوسط ونفط الوسط والظفر، يوم السبت، الفوز ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز لكرة الصالات.

وفاز فريق نادي الشرقية على فريق نادي بلدية البصرة بنتيجة 6-5، كما فاز فريق نادي امانة بغداد على فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 3-0.

واسفرت النتائج أيضا عن فوز فريق نادي مصافي الوسط على منافسه الشرطة 5-4 ، وفوز فريق نادي نفط الوسط على الجيش بنتيجة كبيرة قوامها 9-0، وفوز فريق نادي الظفر على فريق نادي الشباب البصري بنتيجة 6-2.