دوري كرة الصالات.. نفط الوسط بطلاً للمرحلة الأولى

شفق نيوز/ جرت، اليوم الأربعاء، ست مواجهات ضمن منافسات الجولة 11 والاخيرة من المرحلة الاولى لدوري كرة الصالات.

وتمكن فريق نفط الوسط من التتويج بلقب المرحلة من دون خسارة بعد فوزه اليوم على فريق ضيفه غاز الجنوب 7-3.

كما فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق المصافي 3-1، وفاز الجنسية على مضيفه فريق الطفر 3-1 ، وفاز امانة بغداد على ضيفه الشرقية 6-1.

وفاز فريق الجيش على مضيفه فريق المرور 3-0 ، وفاز فريق نفط البصرة على ضيفه فريق الجنوب 2-0.

وبهذا يكون نفط الوسط بطلا للمرحلة الأولى في دوري الصالات الممتاز برصيد 33 نقطة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته بالمرحلة الاولى البالغ عددها 11 مباراة .