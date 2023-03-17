دوري كرة الصالات الممتاز: 5 انتصارات وتعادل واحد

شفق نيوز / جرت، اليوم الجمعة، ست مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لكرة الصالات.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق نفط الوسط على غاز الجنوب بنتيجة 5-2، وفوز نفط البصرة على بلدية البصرة بنتيجة 4-0، فيما انتهت مباراة فريقي الشرقية والحشد الشعبي بالتعادل السلبي.

كما فاز فريق امانة بغداد على الجيش بنتيجة 1-0، وفاز مصافي الوسط على الظفر بنتيجة 6-4، وانهى الشرطة مباراته بالفوز على المرور بنتيجة 6-1.

وتجري يوم غد السبت ضمن المنافسات ذاتها مباراة واحدة تجمع فريقي آليات الشرطة مع الشباب البصري في الساعة الثانية بعد الظهر.