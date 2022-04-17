دوري كرة الصالات.. الشرطة يفوز على البطل

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، ست مباريات ضمن منافسات الجولة 19 للدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي امانة بغداد على ضيفه فريق نادي غاز الجنوب بنتيجة 5-2، وفوز فريق نادي الشرطة على ضيفه فريق نادي نفط الوسط بنتيجة 7-4، وفوز فريق نادي الجيش على مضيفه فريق نادي الشرقية بنتيجة 4-2.

كما وتعادل فريق نادي المرور مع ضيفه فريق نادي الجنسية بنتيجة 2-2، وفوز فريق نادي المصافي على مضيفه فريق نادي الجنوب بنتيجة 5-2 ، وفوز فريق نادي الظفر على مضيفه فريق نادي نفط البصرة بنتيجة 2-1.

وكان فريق نفط الوسط حسم لقب الدوري العراقي الممتاز للصالات برصيد 54 نقطة بعد فوزه الاخير، على فريق نفط البصرة بعشرة أهداف دون رد ضمن الجولة 18 للدوري، ويحل الشرطة ثانياً بعد فوزه اليوم على صاحب اللقب برصيد 44 نقطة، ثم الجيش ثالثا بعد فوز اليوم برصيد 37 نقطة.