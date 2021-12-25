دوري كرة الصالات.. اربع انتصارات وتعادل واحد ونفط الوسط يبتعد بالصدارة

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الممتاز لكرة الصالات.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي نفط البصرة على مضيفه فريق نادي الظفر بنتيجة 3-2، وجرت المباراة في قاعة نادي الاعظمية الرياضي.

وفاز فريق نادي مصافي الوسط على ضيفه فريق نادي الجنوب بنتيجة 5-2 وجرت المباراة في قاعة نادي الشباب الرياضي.

وتعادل ناديي غاز الجنوب وبغداد 2-2 في المباراة التي اقيمت بقاعة المعهد الفني بالبصرة.

وفاز نادي المرور على نادي الجنسية 3-2 في المباراة التي اقيمت على قاعة الاعظمية.

وفي مبارة القمة تمكن المتصدر فريق نادي نفط الوسط من تحقيق الفوز على الوصيف نادي الشرطة بنتيجة 8-3 في المباراة التي اقيمت في قاعة نادي التضامن بالنجف.

وبعد انتهاء الجولة الثامنة تمسك نفط الوسط بالصدارة بعد ان جمع 24 نقطة موسعاً الفارق عن ملاحقه الشرطة الذي حل ثانيا رغم خسارة اليوم برصيد 19 نقطة والمصافي ثالثاً برصيد 17 نقطة.