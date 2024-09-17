دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط ميلان وبايرن يمطر شباك دينامو زغرب بالتسعة

شفق نيوز/ حقق ليفربول الإنكليزي فوزًا ثمينًا على مُضيفه ميلان الإيطالي، بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء (17 سبتمبر/ أيلول)، ضمن الجولة الأولى من "مرحلة الدوري"، في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-25.

وأُقيمت المباراة في ملعب "سان سيرو" بإيطاليا، وقد بدأت على وقع هدف مبكر لميلان، حمل توقيع الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش، عند الدقيقة الـ3.

وأظهر ليفربول ردة فعل قوية، بعد هدف بوليسيتش؛ حيث تمكن "الريدز" من تسجيل هدفين متتاليين، عن طريق ثنائي قلب الدفاع إبراهيما كوناتي وفيرجيل فان دايك، مع الدقيقتين الـ23 والـ41 على الترتيب.

وضاعف لاعب الوسط المجري دومينيك سوبوسلاي من تقدم ليفربول، بهدف ثالث، في الدقيقة الـ67، عبر متابعة ناجحة لعرضية مميزة، أرسلها الجناح الهولندي كودي غاكبو.

بهذا الفوز، يكون ليفربول قد حصد أول 3 نقاط في رصيده بمرحلة الدوري، فيما بات ميلان مضطرًا إلى انتظار مباراته الثانية في البطولة، والمُقررة يوم 1 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ضد باير ليفركوزن، على أمل تغيير رصيده الصفري من النقاط.

وكانت قرعة "مرحلة الدوري" في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-25، أوقعت ليفربول في مسار تنافسي يضم أندية ريال مدريد ولايبزيغ وباير ليفركوزن وميلان وليل وآيندهوفن وبولونيا وجيرونا.

أما ميلان، فقد وقع في مسار تنافسي يضم أندية ليفربول وريال مدريد وكلوب بروج وباير ليفركوزن والنجم الأحمر ودينامو زغرب وجيرونا وسلوفان براتيسلافا.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، أمطر بايرن ميونخ الألماني شباك ضيفه دينامو زغرب الكرواتي، بتسعة أهداف لاثنين (9-2).

وسجّل المهاجم الإنجليزي هاري كين 4 أهداف "سوبر هاتريك"، فيما أحرز الجناح الفرنسي مايكل أوليز ثنائية، وبصم كل من رافاييل غيريرو وليروي ساني وليون غوريتسكا على هدف، ليدون اللاعبون الخمسة تساعية العملاق البافاري.

ي المقابل، سجّل الكرواتي برونو بيتكوفيتش والياباني تاكويا أوغيوارا هدفَي دينامو زغرب، في المواجهة التي أُقيمت على أرضية ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ.

وكانت قرعة "مرحلة الدوري" أوقعت بايرن ميونخ في مسار تنافسي، يضم أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وبنفيكا وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وفينورد وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلا.

في المقابل، يقع دينامو زغرب في مسار تنافسي يضم أندية بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ وميلان وأرسنال وسلتيك وريد بول سالزبورغ وموناكو وسلوفان براتيسلافا.