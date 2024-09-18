دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يقتنص فوزاً قاتلاً من جيرونا

شفق نيوز/ فاز فريق باريس سان جيرمان ضد جيرونا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-25 بمرحلة الدوري في النسخة الجديدة من المسابقة القارية التي تنظم لأول مرة.

وجاء هدف باريس سان جيرمان الوحيد عبر نونو مينديز فى الدقيقة 90 من خطأ فادح لحارس جيرونا باولو جازانيجا بعدما مرت عرضية المدافع البرتغالي من بين قدميه، لتعلن عن هدف فوز أصحاب الملعب.

بهذه النتيجة تمكن باريس سان جيرمان من حصد أول 3 نقاط في مرحلة الدوري بمنافسات دوري أبطال أوروبا.