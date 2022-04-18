دوري أبطال آسيا.. حكيم شاكر يكشف تشكيلة القوة الجوية أمام الشباب السعودي

شفق نيوز/ كشف حكيم شاكر مدرب فريق القوة الجوية، تشكيلة فريقه للقاء الشباب السعودي في الجولة الرابعة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الاثنين.

وتألفت التشكيلة: لحراسة المرمى محمد صالح، ولخط الدفاع أحمد إبراهيم وعلي كاظم وويلسن وضرغام اسماعيل ومصطفى محمد.

ولخط الوسط، محمد علي عبود وصفاء هادي ومهدي بوكاسي، وللهجوم شريف عبد الكاظم وإبراهيم بايش.

ويقود اللقاء الحكم الدولي الأوزبكي الجيز تاتاشيف لحساب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

ويواجه فريق نادي القوة الجوية فريق نادي الشباب السعودي وذلك لحساب الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد عند الساعة الحادية عشرة والربع ليلا.