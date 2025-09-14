دوري أبطال آسيا.. بعثة السد القطري تصل بغداد لمواجهة الشرطة

شفق نيوز- بغداد

وصلت بعثة نادي السد القطري إلى العاصمة بغداد، على متن طائرة خاصة، استعداداً لمواجهة نادي الشرطة العراقي، يوم غدٍ الاثنين، على ملعب الزوراء ضمن افتتاح منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

وسيستضيف ملعب نادي الزوراء في العاصمة بغداد، المواجهة المرتقبة بين الشرطة والسد، في أولى مباريات الفريقين ضمن البطولة القارية الجديدة.

وحطّت بعثة السد في مطار بغداد الدولي بكامل نجومها من اللاعبين المحليين والمحترفين، على أن تُجري مساء اليوم وحدة تدريبية على ملعب المباراة تحضيراً للقاء المرتقب.

وكانت إدارة نادي الزوراء قد أعلنت في وقت سابق، أن ملعب النادي أصبح جاهزاً لاستقبال مباريات فريقي الشرطة والزوراء في الاستحقاقات الآسيوية المقبلة.