دوري أبطال آسيا.. الزوراء يكشف تشكيلته لمواجهة النصر السعودي مساء اليوم

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدرب الزوراء عبد الغني شهد، يوم الأربعاء، عن تشكيلة فريقه لمواجهة النصر السعودي، مساء، على ملعب الزوراء في بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2.

وضمت تشكيلة الزوراء كل من جلال حسن لحراسة المرمى، واللاعبون: ضرغام إسماعيل، ميثم جبار، أكام هاشم، عبد الله نصيب، كاظم رعد، نزار رشدان، حسين فلاح، حيدر عبد الكريم، إبراهيم توميو، مهدي الحميدان.

وتقام المباراة عند الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت بغداد.

ورغم حصول عدد من لاعبي النصر على التصاريح، تأكد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد وصول وفد الفريق أمس الثلاثاء إلى بغداد.

ويتطلع الزوراء، الساعي لتعزيز انطلاقته القوية، لتحقيق فوزه الثاني تواليًا بعد انتصاره في الجولة الأولى على مضيفه غوا الهندي بنتيجة 2-0.