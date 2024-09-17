دوري الأبطال.. ريال مدريد يضرب شتوتغارت بثلاثية

شفق نيوز/ تمكن ريال مدريد الإسباني من الانتصار (3-1) على ضيفه شتوتغارت الألماني، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو، لحساب مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف ريال مدريد بهذا الانتصار الصعب لرصيده أول 3 نقاط له، في مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية، ليلحق بركب الأندية الكبرى التي حققت الانتصارات في بداية المشوار الأوروبي.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق اللاعب كيليان مبابي في الدقيقة 46 من عمر الشوط الثاني، ثم سجل فريق شتوتغارت هدف التعادل في الدقيقة 68 عن طريق اللاعب دينيز أونديف وجاء الهدف الثاني للريال عن طريق رودريغو بالدقيقة 83 واضاف اندريك الهدف الثالث في الدقيقة 90+3.