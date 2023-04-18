دوري الأبطال.. ريال مدريد يجدد فوزه على تشيلسي ويعبر مع ميلان لنصف النهائي

شفق نيوز/ تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على تشيلسي 2-0 في إياب ربع النهائي، مجدداً تفوقه ذهاباً بنتيجة 2-0.

سجل هدفي الريال رودريغو في الدقيقتين 58 و79 من عمر المباراة.

وفي المباراة الاخرى، تأهل إي سي ميلان إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام نابولي، على أرضية استاد "دييجو أرماندو مارادونا".

صعد إي سي ميلان إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل إيجابيًا بهدف لكل فريق أمام نابولي، على أرضية استاد "دييجو أرماندو مارادونا".