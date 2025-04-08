دوري الأبطال.. أرسنال يضرب الريال بالثلاثة والإنتر يطيح ببايرن بثنائية

شفق نيوز/ حقق فريق أرسنال الإنكليزي فوزا كبيرا على ريال مدريد الإسباني بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي بدوري الأبطال.

افتتح ديكلان رايس التسجيل لفريق أرسنال في الدقيقة 58 من الشوط الثاني بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة.

وعاد رايس وسجل الهدف الثاني بنفس الطريقة من تسديدة صاروخية سكنت شباك كورتوا في الدقيقة 70.

وأحرز ميكيل ميرينو الهدف الثالث في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل، على استاد سانتياغو بيرنابيو.

وفي المباراة الثاني حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا قاتلا على مضيفه بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "أليانز أرينا" معقل البافاري.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 38 عبر النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من خلال كرة رائعة سددها بوجه قدمه الخارجي في الشباك بشكل رائع معلنا تقدم فريقه.

وفي الشوط الثاني، استمر تقدم الإنتر حتى الدقيقة 85 ليسجل البديل المخضرم توماس مولر هدف التعادل، قبل أن يسجل دافيد فيراتسي لاعب إنتر البديل أيضا هدفا قاتلا في الدقيقة 88، مانحا فريقه الفوز 2-1.