دوري الأبطال.. برشلونة ينتقم من البايرن برباعية

شفق نيوز/ فاز فريق برشلونة برباعية مقابل هدف على نظيره بايرن ميونخ، في إطار الجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل رافينيا دياز الهدف الأول في الدقيقة 3، وتعادل هاري كين للبايرن في الدقيقة 11 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل. وتعادل هاري كين في الدقيقة 17 من ضربة رأس رائعة.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 36، بعد استغلال خطأ فادح لدفاعات البايرن.

وأحرز رافينيا دياز الهدف الثالث في الدقيقة 45+2، قبل أن يختتم رباعية برشلونة في الدقيقة 56.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق برشلونة المركز العاشر برصيد 6 نقاط، فيما يأتي فريق بايرن ميونخ في المركز الـ23 برصيد 3 نقاط.