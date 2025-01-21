دوري الأبطال.. برشلونة ينتزع فوزاً مثيراً من بنفيكا بمباراة التسعة أهداف

شفق نيوز/ عاقب فريق برشلونة الإسباني مضيفه بنفيكا البرتغالي وهزمه بريمونتادا نارية بنتيجة 5-4، في لقاء مثير جمع بينهما مساء الثلاثاء في ملعب النور، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري ابطال أوروبا.

الفريق المحلي لم يمنح الكثير من الوقت للاعبي برشلونة لالتقاط الأنفاس، ونجح في التقدم بهدف في الدقيقة الثانية عبر فانجيليس بافليديس، لكن أليخاندرو بالدي تحصل على ركلة جزاء، سجل منها روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل في الدقيقة 13.

وكرر بافليديس بهدف ثان في الدقيقة 22، بعد خطأ فادح من حارس برشلونة، قبل أن يوقع على الهاتريك الشخصي عند الدقيقة 30، من ركلة جزاء تسبب فيها فويتشيك تشيزني، لينتهي الشوط على وقع التأخر بثلاثية.

وعقب الاستراحة، وقع رافينيا على الهدف الثاني في الدقيقة 64 بعد خطأ من حارس بنفيكا، ليرد الفريق البرتغالي بهدف رابع وهذه المرة بالنيران الصديقة عن طريق رونالد أراوخو في الدقيقة 68.

وتحصل برشلونة على ركلة جزاء أخرى سجل منها ليفاندوفسكي هدف فريقه الثالث في الدقيقة 78، قبل أن يسجل إريك جارسيا الهدف الرابع ويعادل النتيجة بضربة رأسية في الدقيقة 87.

وفي الوقت المبدد، وقع رافينيا على الهدف الخامس بتمريرة حاسمة من زميله فيران توريس.

وفي ضوء النتيجة، يرتفع رصيد برشلونة للنقطة 18 في وصافة جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط خلف ليفربول المتصدر، بينما توقف بنفيكا عند 10 نقاط في المركز الثامن عشر.