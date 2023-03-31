دوري اليد الممتاز.. 3 انتصارات للشرطة وكربلاء وديالى

شفق نيوز/ جرت اليوم ثلاث مواجهات لحساب الدور السابع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد.

وأسفرت المباريات عن فوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي الكوت بنتيجة 39 -23 هدفاً، كما حقق فريق نادي كربلاء الفوز على فريق نادي الخليج العربي بنتيجة 36 - 27 هدفاً.

وفاز فريق نادي ديالى على فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 10 مقابل 0 (لعدم الحضور).

وقرر الاتحاد العراقي لكرة اليد نقل مباراة فريقي الكرخ والحشد الشعبي ضمن مباريات الدور السابع للمرحلة الثانية من قاعة المركز الوطني في وزارة الشباب والرياضة إلى قاعة الكرخ وبنفس يوم المباراة والتوقيت الساعة العاشرة من مساء يوم غد السبت.