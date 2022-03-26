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دوري اليد الممتاز.. فوز للشرطة وديالى وبلدية البصرة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-26T19:36:41+0000
دوري اليد الممتاز.. فوز للشرطة وديالى وبلدية البصرة

شفق نيوز/ جرت، عصر اليوم السبت، ثلاث مباريات لحساب الدور الثامن من المرحلة الثانية لدوري كرة اليد الممتاز.

واسفرت نتائج المباريات الثلاث عن فوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي التعاون بنتيجة 22-32، وفوز فريق نادي ديالى على فريق نادي السليمانية بنتيجة 23-27.

كما فاز فريق نادي بلدية البصرة على فريق نادي كربلاء بنتيجة 24-34.

وجرت امس الجمعة ضمن منافسات الدور ذاته ثلاث مباريات انتهت، بفوز فريق الجيش على فريق الكوت بنتيجة 26-41، وفوز فريق الكوفة على فريق الخليج العربي بنتيجة 25-46، وفوز فريق الحشد الشعبي على فريق المسيب بنتيجة 15-35.

وفي دوري السلة الممتاز، حقق فريق نفط البصرة الفوز على فريق النفط بنتيجة 90-81، في المباراة التي جرت في قاعة الشعب المغلقة ببغداد.

وتمكن نفط البصرة من كسب الجولة الاولى من صراع النقاط بفارق خمسة نقاط ( 19-14) ، وكانت الفترة الثانية لصالح نفط البصرة ايضا بنتيجة (48 - 40 ) نقطة، والثالثة كانت من نصيب نفط البصرة ايضا بواقع (66-58 ) نقطة وفي الفترة الرابعة والاخيرة حسم نفط البصرة النتيجة لصالحه بنتيجة (90-81) نقطة .

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