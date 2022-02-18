دوري اليد الممتاز.. فوز للجيش والحشد والكوفة

شفق نيوز/ حققت فرق الجيش والحشد الشعبي والكوفة، يوم الجمعة، الفوز ضمن منافسات الدور الحادي عشر من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد.

وقال حسام عبد الرضا المنسق الاعلامي لاتحاد اليد لوكالة شفق نيوز، إن ثلاث مواجهات جرت اليوم بدوري اليد الممتاز"، موضحاً ان "النتائج اسفرت عن فوز فريق نادي الجيش على فريق بلدية البصرة بنتيجة 31- 27 ، وفوز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي كربلاء بنتيجة 26 - 21 ، وفوز فريق نادي الكوفة على فريق نادي الكوت بنتيجة 27- 23".

وقرر الاتحاد العراقي لكرة اليد معاقبة نادي المسيب لكرة اليد وذلك لعدم حضوره مباراته مع بلدية البصرة ضمن مباريات الدور العاشر من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2021 وحسب لوائح لجنة المسابقات في حال الانسحاب من المباراة او عدم الحضور يتحمل الفريق غرامة مالية قدرها (2.000.000) مليوني دينار تُضاعف في حال تكرارها ويتم تسديد المبلغ للاتحاد قبل موعد مباراته اللاحقة".