دوري اليد الممتاز.. فوز الشرطة والجيش وتعادل المسيب والخليج

شفق نيوز/ جرت اليوم الجمعة ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الثالث من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد 2022 -2021.

ففي المباراة الاولى تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على فريق الكوفة بنتيجة 31-21 هدف.

وفي المباراة الثانية تمكن فريق نادي الجيش على فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 26 - 22 هدف.

وفي المباراة الاخيرة تعادل فريقا نادي المسيب مع الخليج العربي بنتيجة 26-26 هدف.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد رفضت تأجيل مباراة نادي كربلاء والتعاون المقررة يوم غد السبت بناء على طلب نادي التعاون وذلك بعد أن أتم الاتحاد العراقي لكرة اليد الاتفاق النهائي على نقلها مباشرة عبر القناة الناقلة.