دوري اليد الممتاز.. فوزان للجيش والشرطة والاخير يتصدر الترتيب

شفق نيوز/ حقق فريقا الجيش والشرطة، يوم الجمعة، الفوز على السليمانية وديالى ضمن منافسات الدور التاسع من المرحلة الاولى للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2021 - 2022.

وانتهى لقاء فريقي نادي الشرطة ونادي ديالى الذي جرى على قاعة المدرسة التخصصية بفوز فريق الشرطة بنتيجة 18-26.

وضمن المنافسات ذاتها وفي مباراة جرت بين فريقي نادي الجيش ومضيفه نادي السليمانية والتي ضيفتها قاعة نادي السليمانية ، انتهت بفوز فريق نادي الجيش على مضيفه فريق نادي السليمانية بنتبجة 39- 28 نقطة .

ويتصدر فريق نادي الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز لكرة اليد برصيد 27 نقطة يليه فريق نادي الجيش برصيد 23 نقطة ثم ديالى ثالثاً برصيد 21 نقطة .