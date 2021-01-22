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دوري اليد الممتاز.. خمسة انتصارات في الجولة الثامنة والشرطة بالصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-22T17:14:28+0000
دوري اليد الممتاز.. خمسة انتصارات في الجولة الثامنة والشرطة بالصدارة

شفق نيوز/ حققت فرق فرق كربلاء والشرطة والفتوة والسليمانية والجيش، يوم الجمعة، الفوز ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الأولى التجمع الثاني لدوري اليد الممتاز.

وجرت المباريات على قاعة المدرسة التخصصية في بغداد. وفاز فريق كربلاء على فريق الدغارة 22 - 33 ، وفريق الشرطة على فريق ديالى 23 - 34، كما فاز فريق الفتوة على بلدية البصرة 18 - 22.

وفاز فريق السليمانية على فريق الكوت 24- 33، وفريق الجيش على فريق القاسم 19 - 32.

وتمسك فريق نادي الشرطة بالصدارة برصيد 24 نقطة ثم الجيش بنفس النقاط لكن الشرطة يتفوق عليه بالاهداف.

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