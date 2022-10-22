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دوري اليد الممتاز.. ثلاثة انتصارات للجيش والكوفة وكربلاء

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-22T16:02:02+0000
دوري اليد الممتاز.. ثلاثة انتصارات للجيش والكوفة وكربلاء

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الاولى لدوري اليد الممتاز.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الجيش على ضيفه فريق نادي الناصرية بنتيجة ( 30 - 21) هدفاً، وفوز فريق نادي الكوفة على ضيفه فريق نادي الخليج العربي بنتيجة ( 35 - 25 ) هدفاً.

كما فاز فريق نادي كربلاء على ضيفه فريق نادي الكوت بنتيجة ( 35 - 29 ) هدف .

وكانت مباريات يوم أمس، أسفرت عن فوز فريق نادي بلدية البصرة على فريق نادي الكرخ (32 - 29) وفوز فريق نادي الفتوة الموصلي على فريق نادي ديالى (30 - 28)، وفوز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي نفط ميسان (39 - 21).

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