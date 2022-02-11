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دوري اليد الممتاز.. الشرطة يقسو على السليمانية والكوت يحقق أول انتصاراته

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-11T15:14:31+0000
دوري اليد الممتاز.. الشرطة يقسو على السليمانية والكوت يحقق أول انتصاراته

شفق نيوز/ حقق فريق نادي الكوت بالفوز على فريق نادي الخليج العربي يوم الجمعة، بفارق سبع نقاط ضمن مباريات الدور العاشر من المرحلة الأولى لدوري كرة اليد الممتاز.

وحقق فريق الكوت لكرة اليد أول فوز له بالدوري على حساب فريق الخليج العربي بنتيجة 19-26 هدف، في المباراة التي جرت أحداثها في قاعة نادي نفط البصرة اليوم الجمعة.

وفي ثاني المباريات ضمن المنافسات ذاتها، واصل فريق نادي الشرطة تمسكه بالصدارة بعد تغلبه على مضيفه فريق نادي السليمانية بفارق كبير بنتيجة 36-18 هدف.

وكان الاتحاد العراقي للعبة غير موعد مباراة فريق نادي الحشد الشعبي وديالى من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت.

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