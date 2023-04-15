دوري اليد العراقي.. إقامة مباراة واحدة من أصل 3 وعقوبات تطال "المتغيبين"

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، مواجهة واحدة "فعلية" من أصل ثلاث كانت مقررة ضمن مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2023-2022.

وأقيمت فقط مباراة فريق نادي الكرخ مع ضيفه الجيش وانتهت بفوز الأخير، بواقع 26-22 هدف".

بينما لم تقام مباراة فريق نادي الكوت وضيفه فريق نادي ديالى بسبب عدم حضور الأخير ليعتبر خاسراً بنتيجة (0-10).

ولنفس السبب اعتبرت لجنة المسابقات في اتحاد اليد فريق الخليج العربي خاسراً أمام مضيفه فريق نادي نفط ميسان (0-10)، وذلك لأسباب مالية خاصة بالفرق المتغيبة.

وكان فريق نادي الشرطة قد فاز على الحشد الشعبي في مباراة جرت الاسبوع الماضي لحساب الدور الثامن من المرحلة الثانية بنتيجة 33-25.